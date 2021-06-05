Финляндия — Германия: где смотреть прямую трансляцию полуфинала ЧМ-2021
5 июня сборная Финляндии сыграет с Германией в полуфинале чемпионата мира-2021 по хоккею в Риге (Латвия). Встреча начнется в 18.15 (мск).
Финляндия заняла второе место по итогам группового турнира ЧМ. В четвертьфинале они выиграли у Чехии (1:0).
Германия стала третьей в своей группе B. Немцы в серии буллитов обыграли Швейцарию (3:2 Б) в 1/4 финала ЧМ.
Следить за онлайн-трансляцией матча Финляндия — Германия можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире matchtv.ru.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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