Финляндия — Германия: прямая трансляция матча чемпионата мира по хоккею, где смотреть
Сборные Финляндии и Германии встретятся в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в пятницу, 15 мая. Игра пройдет на «Свисс Лайф Арене» в Цюрихе, стартовое вбрасывание состоится в 17.20 по московскому времени.
За основными событиями и результатом игры Финляндия — Германия можно следить в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире встречу покажет канал matchtv.ru.
Финляндия и Германия играют в группе А, где также выступают Латвия, Швейцария, Австрия, Великобритания, Венгрия и США. В четвертьфинал выйдут четыре лучшие команды группы.
Действующими чемпионами мира являются американцы. В финале чемпионата мира 2025 года сборная США победила Швейцарию со счетом 1:0ОТ.
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