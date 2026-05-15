Финляндия — Германия: прямая трансляция матча чемпионата мира по хоккею, где смотреть

Финляндия и Германия встретятся в матче чемпионата мира по хоккею

Сборные Финляндии и Германии встретятся в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в пятницу, 15 мая. Игра пройдет на «Свисс Лайф Арене» в Цюрихе, стартовое вбрасывание состоится в 17.20 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры Финляндия — Германия можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа A

15 мая, 17:20. Swiss Life Arena (Цюрих) Финляндия Германия

В прямом эфире встречу покажет канал matchtv.ru.

Финляндия и Германия играют в группе А, где также выступают Латвия, Швейцария, Австрия, Великобритания, Венгрия и США. В четвертьфинал выйдут четыре лучшие команды группы.

Действующими чемпионами мира являются американцы. В финале чемпионата мира 2025 года сборная США победила Швейцарию со счетом 1:0ОТ.

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