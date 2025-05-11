Финляндия отыгралась с 1:3 в конце третьего периода и победила Францию в овертайме

Сборная Финляндии обыграла Францию в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею — 4:3 ОТ.

В основное время у французов отличились Кевин Бозон, Тим Бозон и Жорданн Перре. У финнов дважды забил Эли Толванен, еще один гол на счету Теуво Терявяйнена. Дубль Толванена спас Финляндию от поражения: форвард забросил обе шайбы в конце третьего периода, до этого его команда уступала со счетом 1:3.

Победный гол в овертайме забил Юусо Парссинен.

Финляндия поднялась на третье место в таблице группы A с 5 очками в 2 матчах. Франция идет на шестой строчке с 1 очком в 2 играх.

Чемпионат мира

Группа A

Финляндия — Франция — 4:3 ОТ (0:0, 1:1, 2:2, 1:0)

Голы: К. Бозон — 1 (бол., Спиноцци, Т. Бозон), 28:01 — 0:1. Терявяйнен — 1 (Лехтонен, Саариярви), 37:33 — 1:1. Т. Бозон — 1 (бол., Перре, Белльмар), 50:57 — 1:2. Перре — 1 (п.в., Белльмар), 57:18 — 1:3. Толванен — 1 (Лехтонен), 58:27 — 2:3. Толванен — 2 (Лехтонен, Терявяйнен), 59:32 — 3:3. Пярссинен — 2 (Толванен, Ламмикко), 61:24 — 4:3.

Вратари: Ларми — Келлер.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 51 (19+15+16+1) — 19 (1+12+6+0).

Судьи: Кэмпбелл, Хольм.

11 мая. Стокгольм. Avicii Arena.