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17 мая, 22:38

Финляндия победила Францию на чемпионате мира

Руслан Минаев
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Финляндия — Франция.
Фото AFP

Сборная Финляндии победила национальную команду Франции в групповом турнире чемпионата мира — 5:3.

Финны набрали 7 очков и поднялись на 4-е место в группе А. Французы с 4 очками опустились на 5-ю строчку.

В следующем матча Финляндия сыграет с Венгрией 19 мая. Франция проведет матч со Швецией 20-го числа.

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Чемпионат мира

Группа A

Финляндия — Франция — 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Голы: Шакиашвили — 2 (Т. Бозон, Тексье), 1:04 — 0:1. Песонен — 1 (Покка, Ламмикко), 4:37 — 1:1. Оксанен — 1 (Анттила, Фриман), 23:35 — 2:1. Аддамо — 2 (Галле, Леклер), 28:31 — 2:2. Анттила — 1 (Матинпало), 31:36 — 3:2. Хартикайнен — 2 (бол.), 45:22 — 4:2. Бертран — 2 (Маннинен, Рантанен, Шакиашвили, Т. Бозон), 49:08 — 4:3. Маннинен — 3 (п.в., Рантанен, Мяяття), 58:58 — 5:3.

Вратари: Ларми — Хунка.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 32 (11+11+10) — 22 (8+5+9).

Судьи: Бьерк, Фернандес.

17 мая. Тампере. Nokia Arena.

Источник: Турнирная таблица группового турнира ЧМ
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Сборная Франции по хоккею
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