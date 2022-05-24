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Финляндия всухую победила Чехию в матче ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
24 мая. Финляндия — Чехия — 3:0.
Фото AFP

Финляндия победила Чехию в матче заключительного тура группового этапа ЧМ-2022. Финны выиграли со счетом 3:0.

Финляндия набрала 19 очков и заняла первое место в группе B. Чехи остались на третьем месте (13 очков). Обе команды пробились в плей-офф.

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Группа B

Финляндия — Чехия — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Голы: Армиа — 3 (Песонен), 9:31 — 1:0. Маннинен — 3 (бол., Саллинен, Гранлунд), 16:17 — 2:0. Раяла — 4 (Сеппяля, Хейсканен), 35:34 — 3:0.

Вратари: Олкинуора — Лангхамер (57:03).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 19 (8+8+3) — 24 (4+11+9).

Судьи: Норд, Штольц.

24 мая. Тампере. Tampere Deck Arena. 11673 зрителя.

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