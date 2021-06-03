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Финляндия — Чехия: команды не открыли счет по итогам первого периода матча ЧМ-2021

20:56
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3 июня, в четверг, сборная Финляндии играет с Чехией в матче 1/4 финала чемпионата мира-2021 по хоккею. После первого периода счет — 0:0.

Встреча проходит в Риге (Латвия).

В параллельном матче сборная России играет с Канадой. Счет после первого периода — 0:0.

Ранее США и Германия стали первыми полуфиналистами ЧМ-2021.

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