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Финальный матч чемпионата мира по хоккею посмотрели более половины населения Финляндии

11:13
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Финальный матч чемпионата мира по хоккею в Риге вызвал огромный ажиотаж в Финляндии, информируе MTV Uutiset.

Решающий матч между Канадой и Финляндией (3:2) смотрели в среднем по ходу игры 2,3 миллиона человек. На пике эта цифра достигла трех миллионов зрителей.

Как отмечается, это наивысший показатель для Финляндии в этом году. При этом население страны составляет 5,5 миллиона человек.

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