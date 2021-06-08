Финальный матч чемпионата мира по хоккею посмотрели более половины населения Финляндии

Финальный матч чемпионата мира по хоккею в Риге вызвал огромный ажиотаж в Финляндии, информируе MTV Uutiset.

Решающий матч между Канадой и Финляндией (3:2) смотрели в среднем по ходу игры 2,3 миллиона человек. На пике эта цифра достигла трех миллионов зрителей.

Как отмечается, это наивысший показатель для Финляндии в этом году. При этом население страны составляет 5,5 миллиона человек.