ФХР выступила с заявлением относительно возможного переноса ЧМ-2021 в Россию

Федерация хоккея России выступила с заявлением относительно появившейся информации о том, что часть чемпионата мира-2021, которая должна пройти в Белоруссии, может быть перенесена в Россию.

«В течение текущей недели увеличилось количество новостей о возможном переносе чемпионата мира среди взрослых мужских команд 2021 года из Белоруссии в другую страну. Федерация хоккея России напоминает, что решение о смене организатора чемпионата мира принимает исключительно Международная федерация хоккея. В настоящее время такое решение не принято.

ФХР действует по плану Международной хоккейной федерации. В настоящее время в ФХР не поступало предложения принять ЧМ-2021. В случае такого обращения федерация рассмотрит возможность проведения этого турнира.

Федерация хоккея России убедительно просит доверять только тем новостям о чемпионате мира, источником которых является Международная федерация хоккея", — говорится в сообщении.

ЧМ-2021 должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге.