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Сегодня, 09:26

ФХР может обжаловать решение ИИХФ в Спортивном арбитражном суде

ФХР назвала дискриминационным решение отстранить сборные страны от международных турниров
Роман Шишов
Корреспондент
ФХР прокомментировала решение отстранить сборные страны от международных турниров.
Фото ФХР

Федерация хоккея России заявила, что решение отстранить сборные страны от международных турниров является дискриминационным, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Федерация хоккея России считает данное решение дискриминационным и противоречащим духу спорта. Спорт всегда служил целям объединения народов разных стран и континентов, невзирая на какие бы то ни было различия и разногласия. Подобное решение может откатить развитие хоккея на десятилетия назад вследствие раскола хоккейного сообщества. ФХР категорически не согласна с решением Совета ИИХФ и оставляет за собой право обжаловать его в Спортивном арбитражном суде (CAS)», — говорится в сообщении.

ИИХФ в понедельник приостановила участие всех сборных России во всех соревнованиях и мероприятиях под эгидой организации из-за ситуации в Украине. Россия также потеряла право проведения Молодежного чемпионата мира 2023 года, который должен был состояться в Омске и Новосибирске.

 
Россию отстранили от&nbsp;чемпионата мира и&nbsp;в&nbsp;хоккее. Россию отстранили от чемпионата мира и в хоккее. Международные турниры без нас — как минимум до осени

 

Источник: https://tass.ru/sport/13909473
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