ФХР может обжаловать решение ИИХФ в Спортивном арбитражном суде

Федерация хоккея России заявила, что решение отстранить сборные страны от международных турниров является дискриминационным, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Федерация хоккея России считает данное решение дискриминационным и противоречащим духу спорта. Спорт всегда служил целям объединения народов разных стран и континентов, невзирая на какие бы то ни было различия и разногласия. Подобное решение может откатить развитие хоккея на десятилетия назад вследствие раскола хоккейного сообщества. ФХР категорически не согласна с решением Совета ИИХФ и оставляет за собой право обжаловать его в Спортивном арбитражном суде (CAS)», — говорится в сообщении.

ИИХФ в понедельник приостановила участие всех сборных России во всех соревнованиях и мероприятиях под эгидой организации из-за ситуации в Украине. Россия также потеряла право проведения Молодежного чемпионата мира 2023 года, который должен был состояться в Омске и Новосибирске.