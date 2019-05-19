ФХР поздравила Евгения Кузнецова с 27-летием

Федерация хоккея России (ФХР) поздравила нападающего сборной России и "Вашингтона" Евгения Кузнецова с 27-летием, информирует официальный сайт организации.

– Коллектив Федерации хоккея России от всей души поздравляет Евгения и желает счастья и успеха, побед и свершений, крепкого здоровья, семейного благополучия, а также замечательного настроения, – написано в заявлении пресс-службы ФХР.

Кузнецов является двукратным чемпионом мира (2012, 2014) и Заслуженным мастером спорта России. Ранее выступал за "Трактор".

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