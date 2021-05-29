ФХР о победе над Швейцарией на ЧМ: «Скорости, накал. Настроение — отличное!»
Официальный Twitter Федерации хоккея России (ФХР) опубликовал новый пост после победы сборной России над Швейцарией (4:1) в матче предварительного этапа группы A чемпионата мира-2021. Встреча прошла в Риге (Латвия).
«Сборная России одерживает победу над Швейцарией 4:1 в остросюжетном матче, это была пятая игра на ЧМ-2021. Скорости, накал, дубль Толчинского. Настроение — отличное!» — написано в Twitter ФХР.
В составе команды Валерия Брагина заброшенными шайбами отметились Антон Бурдасов, Павел Карнаухов и дубль на счету Сергея Толчинского.
31 мая россияне сыграют против Швеции, начало матча — в 20.15 (мск).
??Сборная России одерживает победу над Швейцарией 4:1 в остросюжетном матче, это была пятая игра на ЧМ-2021. Скорости, накал, дубль Толчинского. Настроение — отличное! #SUIRUS #IIHFWorlds #снамироссия— Хоккей России (@russiahockey) May 29, 2021
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