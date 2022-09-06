Фетисов: «В ИИХФ обязаны вернуть нашу сборную на чемпионат мира. Надеюсь, здравый смысл победит»

Фетисов считает, что ИИХФ должна вернуть сборной России по хоккею право выступать на чемпионате мира

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) должна вернуть сборной России по хоккею право выступать на чемпионате мира.

«Они обязаны вернуть нашу сборную! На каких основаниях они отстранили нас? Есть ли в уставе федерации такой пункт? Полный беспредел! Надеюсь, здравый смысл победит. И нужно предъявить за потерю финансов. Надо уметь защищать свои интересы. А мировому хоккею по большому счету плевать на нас. Пускай восстанавливают!» — сказал Фетисов «СЭ».

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок. Обе команды пропустили чемпионат мира-2022, который проходил в Финляндии с 13 по 29 мая.

Сегодня, 6 сентября, президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что федерация рассмотрит вопрос о регламенте возвращения сборных России и Белоруссии на чемпионат мира в случае допуска команд. Этот вопрос будет рассмотрен на конгрессе организации, который пройдет в Белеке (Турция) с 29 сентября по 1 октября.