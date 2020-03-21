Фетисов прокомментировал отмену ЧМ-2020 по хоккею из-за коронавируса

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поддержал отмену чемпионата мира из-за пандемии коронавируса.

— Сейчас речь идет о людях, их здоровье и безопасности участников, — цитирует ТАСС Фетисова. — Если бы ИИХФ не приняла это решение, а во время чемпионата мира что-то бы произошло, то их ответственность была бы намного выше, чем сегодняшнее расстройство из-за отмены турнира. На данный момент это общечеловеческие стандарты, поэтому такие решения принимаются. Думаю, что ИИХФ до последнего надеялась, что справится, но, видимо, сейчас ситуация стала такой, что необходимо было принять это решение.

Не так давно УЕФА принял решение о переносе чемпионата Европы, и это решение единогласно поддержали все участники, а это более 50 стран. Сейчас решения принимает даже не федерация, а страны. И люди сейчас сидят дома не потому, что им так нравится, а потому что понимают, что сложилась не до конца понятная ситуация. Если мы говорим о людях, а сейчас это самая главная забота, то решение принято правильное.

Ранее ИИХФ приняла решение отменить чемпионат мира-2020 из-за пандемии коронавируса. Турнир должен был состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 278 136 человек. Умерших — 11 570, выздоровевших — 89 259. В России на данный момент подтверждено 306 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, Иран, Германия, США.

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