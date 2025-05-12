Хоккей
12 мая, 14:06

Фетисов о ЧМ-2025 по хоккею: «Следить, транслировать и обсуждать его для меня преступно»

Константин Белов
Корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об интересе к чемпионату мира по хоккею 2025 года.

«Сейчас идет чемпионат мира по хоккею? Мне неинтересен этот турнир. Следить, транслировать и обсуждать его для меня преступно. Вот такой у меня вывод по данному турниру. Мне кажется, что для наших болельщиков финал Кубка Гагарина важнее, чем чемпионат мира», — сказал Фетисов «СЭ».

Чемпионат мира-2025 проходит в Швеции и Дании с 9 по 25 мая.

Хоккей
Вячеслав Фетисов
Дал в нос канадцу, разразился хет-триком, влетел в топ-10 величайших бомбардиров НХЛ. У Овечкина - лучший матч с 2022 года!
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Комсомолец 70-х

    Дебил ты, братец...(((

    14.05.2025

  • Vadim Petrov

    НЕ спиться-а не спится(в смысле не спит

    14.05.2025

  • ANTI BOMG

    у тебя память такая хорошая!? Я сомневаюсь, что ты в 80-е жил. Где прочел-то?

    13.05.2025

  • ANTI BOMG

    сколько же в комментах тварей. вам пора готовиться к мобилизации в Верхний Ларс!

    13.05.2025

  • ANTI BOMG

    ты на себя не смотришь в зеркало периодически, "комсомолец", ёпрст!?

    13.05.2025

  • ANTI BOMG

    согласен! полный отстой!

    13.05.2025

  • Олег 70

    местные уродцы с израилля неустанно кропают и думают их тут кто то читает)угомонитесь уже.вы как динозавры-такие же мерзкие и дряхлые)ваше время ушло)

    13.05.2025

  • Highlander

    А что думает тренер сбродной, сын боярский, гражданин финский Йозе Марино?

    13.05.2025

  • ... и это пройдет

    По структуре, по вложениям Российская Федерация с главным хоккеистом мира Владимиром Владимировичем Путиным вложила в развитие хоккея, как ни одна страна в мире», – сказал Фетисов. Эту фразу, из СЭ кстати, до сих пор храню, как цитату. No comments по Фетисову!

    13.05.2025

  • Федот

    Классика от В.С.!

    13.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Смотрю, всё норм, но я и не депутат...)

    13.05.2025

  • Ilya11

    И если мне неймется и не спиться, или с похмелья нет на мне лица - открою Кодекс на любой странице. И не могу, читаю до конца. Браво, не многие это помнят сейчас.

    12.05.2025

  • Ilya11

    Если так легко разбрасываться словами "преступно", то я скажу, что преступно обсуждать то, что сказал этот товарищ. Преступно, по отношению к великому хоккеисту прошлого В. Фетисову.

    12.05.2025

  • Ботокс007

    Ты еще и дурак, холуй

    12.05.2025

  • Догада

    Нам ни к чему сюжеты и интриги,- Про все мы знаем, про все, чего ни дашь. Я, например, на свете лучшей книгой Считаю кодекс уголовный наш.

    12.05.2025

  • оппонент

    "КУ-КУ" у Славика Фетисова прогрессирует семимильными шагами.

    12.05.2025

  • Дед Пихто

    Какой он стал отвратительный, или его там за хобот держат.

    12.05.2025

  • андр

    Вспоминается его драка под градусом с милицией в Киеве в 80-е. Как увел у Хидиятуллина жену. Думаю, непростой был товарищ.

    12.05.2025

  • андр

    Я болельщик и мне интересны международные спортивные турниры. Не новости же смотреть по тв. Депутатам запретили смотреть?

    12.05.2025

  • Патриот Великой России

    А в КХЛ и близко нету игроков калибра Кросби !

    12.05.2025

  • Бен Ричардс

    Тогда зачем обсуждает отвечая на вопрос, раз считает его "преступным"? А если кажется, креститься надо. Какая особая важность финала Ярославля и Челябинска для болельщиков Москвы, Питера, Казани, Омска, Минска и т.д.?

    12.05.2025

  • Пан Юзеф

    Не преступно, а опасно.

    12.05.2025

  • Александр Иванов

    врёт, конечно ... все , кто на госкормушке, днём клянутся, а вечером смотрят. И что самое отвратительное, то что они знают, что мы знаем.. и в этом их двуличие

    12.05.2025

  • НХЛ-СИЛА

    Славик, преступно другое...

    12.05.2025

  • Комсомолец 70-х

    Был ведь нормальным человеком, а стал депутатом...

    12.05.2025

