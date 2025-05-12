Фетисов о ЧМ-2025 по хоккею: «Следить, транслировать и обсуждать его для меня преступно»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об интересе к чемпионату мира по хоккею 2025 года.

«Сейчас идет чемпионат мира по хоккею? Мне неинтересен этот турнир. Следить, транслировать и обсуждать его для меня преступно. Вот такой у меня вывод по данному турниру. Мне кажется, что для наших болельщиков финал Кубка Гагарина важнее, чем чемпионат мира», — сказал Фетисов «СЭ».

Чемпионат мира-2025 проходит в Швеции и Дании с 9 по 25 мая.