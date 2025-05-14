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14 мая 2025, 18:05

Фетисов назвал предательством показ матчей ЧМ-2025 в России

Депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов оказался шокирован показом в России матчей чемпионата мира-2025 по хоккею.

«Мы в компании смотрели хоккейный матч «Локомотив» «Трактор», а потом кто-то переключил на трансляцию игры чемпионата мира», цитирует Фетисова РИА «Новости».

По словам двукратного олимпийского чемпиона по хоккею, показ матчей чемпионата мира в сегодняшней ситуации является предательством.

«Потому что ребята бьются за наше будущее, а мы смотрим на сборные этих стран», — отметил Фетисов.

Фетисов напомнил, что сборную Россию не допускают до участия в чемпионате мира уже три года.

«Оттуда (с чемпионата мира) нас выгнали как собак, а мы еще и транслируем эти матчи. Это точно не для меня», заключил депутат.

Источник: РИА
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Вячеслав Фетисов
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