Фетисов назвал предательством показ матчей ЧМ-2025 в России

Депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов оказался шокирован показом в России матчей чемпионата мира-2025 по хоккею.

«Мы в компании смотрели хоккейный матч «Локомотив» — «Трактор», а потом кто-то переключил на трансляцию игры чемпионата мира», — цитирует Фетисова РИА «Новости».

По словам двукратного олимпийского чемпиона по хоккею, показ матчей чемпионата мира в сегодняшней ситуации является предательством.

«Потому что ребята бьются за наше будущее, а мы смотрим на сборные этих стран», — отметил Фетисов.

Фетисов напомнил, что сборную Россию не допускают до участия в чемпионате мира уже три года.

«Оттуда (с чемпионата мира) нас выгнали как собак, а мы еще и транслируем эти матчи. Это точно не для меня», — заключил депутат.