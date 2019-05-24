Федор Канарейкин: "С финнами нужно предельно внимательно играть в обороне"

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин в разговоре с "СЭ" подвел итог четвертьфинального матча чемпионата мира, в котором российская сборная России в трудной борьбе одолела команду США – 4:3.

– Начало матча в исполнении сборной России было хорошим, – заявил Канарейкин. – Сразу захватили инициативу, сумели забросить быструю шайбу, казалось бы, все идет легко, но во втором периоде все резко изменилось. Стали пропускать контрвыпады американцев, они создали несколько опасных моментов и как бы не старался Андрей Василевский, он спасти нашу команду не смог. Хорошо, что до второго перерыва удержали счет. В третьем, сумели еще дважды отличиться, правда и дважды пропустить. Но, ничего, самое главное, что довели матч до победы. Идем вперед, ждем полуфинала.

Финны выбили из плей-офф действующих чемпионов мира – шведов. Проявили характер, ведь уступали по ходу встречи – 1:3 и 3:4. Так что с финнами, как говорится, нужно держать ухо в остро. Необходимо предельно внимательно играть в обороне, при этом четко соблюдать игровую дисциплину. (Евгений Белоусов)​