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Федерация хоккея России — о голе Бурдасова: «Как лазером прочертил»

16:45
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Федерация хоккея России в Twitter отреагировала на шайбу нападающего Антона Бурдасова в матче со сборной Чехии (1:1, первый период) на ЧМ-2021.

«Антон! Мы говорим Бурдасов — вы говорите — бросок. И это голевой! Первая шайба сборной России на ЧМ-2021. Как лазером прочертил», — говорится в сообщении.

Для 30-летнего Бурдасова этот матч является первым на взрослом ЧМ. Турнир проходит в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России играет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.

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