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Федерация хоккея Белоруссии ждет разъяснений от ИИХФ по переносу ЧМ из Минска

21:08

Федерация хоккея Белоруссии ждет разъяснений от Международной федерации хоккея по решению о переносе минской части чемпионата мира 2021 года, информирует РИА Новости.

Ранее в понедельник ИИХФ сообщила, что Минск не примет чемпионат мира в 2021 году, такое решение было принято из-за вопросов безопасности, которые находятся «вне контроля» Международной федерации хоккея.

Чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге. Ранее белорусская оппозиция добивалась международных санкций в отношении белорусских властей, в том числе инициировала бойкот или отмену чемпионата мира по хоккею в Минске, направляла соответствующие обращения в ИИХФ.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210118/khokkey-1593587568.html

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