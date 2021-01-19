Федерация хоккея Белоруссии прокомментировала лишение страны права принять ЧМ по хоккею

Председатель Федерации хоккея Белоруссии Дмитрий Басков в заявлении высказал официальную позицию после лишения страны проводить чемпионат мира по хоккею 2021 года.

«Нам жаль, что Международная федерация хоккея и крупнейшие мировые бренды, поддерживающие развитие мирового хоккея, стали жертвами политических игр вокруг Беларуси, — приводит слова Баскова Федерация хоккея Белоруссии. — Нашей страной была проделана большая работа сначала по подготовке заявки на проведение в 2021 чемпионата мира по хоккею, а после — непосредственно по организации турнира. К сожалению, процедура, предусмотренная Международной федерацией хоккея, не предусматривает возможности апелляции».

Напомним, вчера совет ИИХФ лишил Минск права принять матчи чемпионата мира, который должен пройти с 21 мая по 6 июня.