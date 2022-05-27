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Сегодня, 19:39

Федерация хоккея Белоруссии подаст апелляцию на отстранение сборной от чемпионата мира

Анна Горшкова
Корреспондент
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Федерация хоккея Белоруссии (ФХБ) подаст апелляцию на решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) отстранить национальную команду от участия в чемпионате мира 2023 года.

«Федерация хоккея Белоруссии убеждена, что это решение Международной федерации хоккея стало очередным в списке принятых под влиянием и давлением отдельных национальных федераций, ставших фактически заложниками западных политиков. Можем просто констатировать факт, что в очередной раз под маркой беспокойства о нашей же безопасности со стороны ИИХФ нарушены все принципы олимпизма.

Как федерация, всегда ставящая интересы своих игроков, тренеров, национального хоккейного сообщества в качестве ключевых приоритетов своей деятельности, ФХБ уже подготовила апелляцию по решению ИИХФ о приостановке участия наших сборных команд в турнирах под эгидой организации», — говорится в заявлении пресс-службы ФХБ.

В пятницу, 27 мая, Международная федерация хоккея (ИИХФ) запретила сборным России и Белоруссии участвовать в мировом первенстве 2023 года.

Источник: https://hockey.by/news/sobytie/news188746.html
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