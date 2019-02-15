Федерации хоккея Белоруссии и Латвии подписали договор о проведении ЧМ-2021

Федерации хоккея Белоруссии и Латвии подписали соглашение о проведении чемпионата мира-2021, сообщает ТАСС. Договор был подписан в Риге перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между рижским и минским "Динамо".

- Подписывая это соглашение, мы делаем последний и во многом формальный шаг, - сказал глава ФХБ Геннадий Савилов. - Реальная работа по организации мирового первенства ведется уже давно. Откровенно говоря, при необходимости Белоруссия могла бы провести чемпионат мира уже завтра, ведь предыдущий подобный форум прошел в нашей стране всего пять лет назад, и у нас есть вся нужная инфраструктура.

- Сейчас улажены последние детали, которые спустя два года позволят провести лучшее мировое первенство современной хоккейной эры, - подчеркнул президент ФХЛ Айгарс Калвитис.

Латвия ранее принимала ЧМ в 2006 году, а Белоруссия - в 2014-м.

ЧМ-2021 пройдет в Риге и Минске с 14 по 30 мая. Две страны совместно примут турнир в четвертый раз в истории.