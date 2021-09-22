Фазель войдет в Зал славы ИИХФ
07:34
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель будет включен в Зал славы ИИХФ.
Фазель войдет в Зал славы в категории «Создатель» во время специальной церемонии 24 сентября, которая пройдет в Санкт-Петербурге на конгрессе ИИХФ. Во время церемонии выступит член Зала славы ИИХФ Игорь Ларионов.
Фазель возглавлял ИИХФ с 1994 года. В сентябре 2021-го он покинет свой пост.
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