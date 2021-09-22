Фазель войдет в Зал славы ИИХФ

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель будет включен в Зал славы ИИХФ.

Фазель войдет в Зал славы в категории «Создатель» во время специальной церемонии 24 сентября, которая пройдет в Санкт-Петербурге на конгрессе ИИХФ. В о время церемонии выступит член Зала славы ИИХФ Игорь Ларионов.

Фазель возглавлял ИИХФ с 1994 года. В сентябре 2021-го он покинет свой пост.