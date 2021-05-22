Фазель сравнил матч сборной России против Великобритании на ЧМ-2021 с тренировкой

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель отреагировал на победу сборной России над Великобританией на чемпионате мира по хоккею-2021 в Латвии (7:1).

«Россия забила 4 гола за 4 минуты, поэтому все было ясно с самого начала. Дальше у вашей сборной была больше тренировка. Могли и должны были забить больше, но ограничились 7 шайбами», — цитирует Фазеля ТАСС.

Также президент ИИХФ рассказал о своих впечатлениях от других матчей игрового дня.

«Отличный, интересный матч США — Финляндия. Все ожидали не очень сильную команду у американцев, но она удивляет и смогла дать бой. И я очень удивлен датчанами, то, как они бились со шведами — это прекрасно. И они вообще впервые их обыграли на чемпионатах мира. Так что очень интересный день на турнире», — сказал он.

Россия набрала шесть очков после двух матчей и возглавляет турнирную таблицу группы A. 24 мая российская команда сыграет против Словакии.