Фазель прокомментировал возможность переноса ЧМ-2021 из Белоруссии

Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал новость о возможном переносе чемпионата мира-2021 из Белоруссии.

Ранее швейцарское издание Watson сообщило, что ИИХФ приняла решение о переносе.

«Решения еще нет», — приводит слова Фазеля РИА Новости.

Рассматривается вариант, при котором весь турнир пройдет в Латвии. При этом из-за санкций в отношении российского спорта не рассматривается упоминавшийся ранее вариант с проведением матчей в Санкт-Петербурге. Другие варианты — Прага (Чехия) и Братислава (Словакия).

Чемпионат мира-2021 должен пройти в Латвии и Белоруссии с 21 мая по 6 июня, однако турнир находится под угрозой срыва из-за оппозиционных протестов в Минске.