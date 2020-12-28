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Фазель прокомментировал возможность переноса ЧМ-2021 из Белоруссии

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Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал новость о возможном переносе чемпионата мира-2021 из Белоруссии.

Ранее швейцарское издание Watson сообщило, что ИИХФ приняла решение о переносе.

«Решения еще нет», — приводит слова Фазеля РИА Новости.

Рассматривается вариант, при котором весь турнир пройдет в Латвии. При этом из-за санкций в отношении российского спорта не рассматривается упоминавшийся ранее вариант с проведением матчей в Санкт-Петербурге. Другие варианты — Прага (Чехия) и Братислава (Словакия).

Чемпионат мира-2021 должен пройти в Латвии и Белоруссии с 21 мая по 6 июня, однако турнир находится под угрозой срыва из-за оппозиционных протестов в Минске.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201227/iihf-1591152559.html

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