Фазель призывал не наказывать ФХР за допинговые нарушения РУСАДА

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель считает, что коллективное наказание российских спортсменов по делу РУСАДА и ВАДА в Спортивном арбитражном суде приведет к серьезным последствиям для чемпионатов мира по хоккею.

«Нужно найти людей, которые сделали ошибки, и наказать их, но применять коллективное наказание нельзя, — цитирует Фазеля ТАСС. — У нас есть пример Игр в Пхенчхане, когда российская сборная должна была несправедливо, по моему мнению, выступать без флага и гимна. В то, что было в Сочи, хоккейные сборные никак не были вовлечены. Сейчас для нас такая же задача, мы должны поддержать Федерацию хоккея России и ИИХФ, и бороться против коллективного наказания.

Если будет принято коллективное наказание — это будет весьма серьезная проблема для наших чемпионатов мира. На них всегда приезжают много болельщиков из России. Плюс у нас чемпионат мира в России в 2023 году. Я считаю, что играть на Олимпиаде без гимна и флага — некорректно".

Слушания по делу ВАДА и РУСАДА проходили со 2 по 5 ноября в Лозанне. Олимпийский комитет России (ОКР), Паралимпийский комитет России (ПКР), Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет (IPC) и ИИХФ были утверждены как участники спора в CAS в качестве третьих сторон. Итоговое решение суда ожидается к концу года.