Фазель пожелал удачи Брагину и Ларионову

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель пожелал удачи Валерию Брагину и Игорю Ларионову, которые были назначены на посты главных тренеров главной и молодежной сборных России соответственно.

— Брагин показывал отличные результаты с молодежной сборной, с ней не проще работать, чем со взрослой, но в его командах всегда хорошая дисциплина, — цитирует Фазеля ТАСС. — Теперь мы посмотрим, как он будет работать со взрослой сборной. Я желаю ему удачи, для него это повышение. Считаю, что это хороший шаг — назначить его главным тренером национальной команды.

Ларионо — мой друг, у него другой подход к молодым игрокам, но он был одним из лучших хоккеистов мира, стоит учесть его огромный опыт. Думаю, что он может проделать хорошую работу, и с нетерпением жду, что он может сделать с молодежной сборной, так как для него это большой вызов. Игорь — очень умный специалист, но для его нынешней работы нужно немного удачи.