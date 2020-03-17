Чемпионат мира
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Группа A
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|очки
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|Белоруссия
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|Великобритания
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|0-0
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|3.
|Германия
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|0
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|0-0
|0
|4.
|Дания
|0
|0
|0
|0-0
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|5.
|Канада
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|0
|0
|0-0
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|6.
|Словакия
|0
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|0-0
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|7.
|Чехия
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|0-0
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|8.
|Швеция
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Группа B
|и
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|п
|+/-
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|1.
|Италия
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|Казахстан
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|0-0
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|3.
|Латвия
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|4.
|Норвегия
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|Россия
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|6.
|США
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|Финляндия
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|Швейцария
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Фазель подтвердил, что ИИХФ, скорее всего, придется отменить ЧМ-2020
Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что из-за пандемии коронавируса практически нет сомнений в невозможности провести чемпионат мира 2020 года в Швейцарии. При этом вариант с переносом турнира не рассматривается.
— В данный момент мы оцениваем ситуацию вместе со страховыми компаниями и властями Швейцарии, мы ведь понимаем, что необходимо выполнять контрактные обязательства, — цитирует Фазеля РИА «Новости». — Очень скоро примем решение. Могу точно сказать, что мы не будем переносить чемпионат мира, как это сделал УЕФА с Евро-2020. Переносить чемпионат точно не будем из Швейцарии, потому что проблема коронавируса есть везде, смысла переносить турнир нет. У меня практически нет сомнений в том, что мы не сможем провести чемпионат в Швейцарии, это очень грустно. Будем говорить с властями Швейцарии об отмене чемпионата мира, к сожалению.
Чемпионат мира-2020 запланирован к проведению 8-24 мая в Цюрихе и Лозанне.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 194 873 человек. Умерших — 7865, выздоровевших — 80 840. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.
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