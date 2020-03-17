Фазель подтвердил, что ИИХФ, скорее всего, придется отменить ЧМ-2020

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что из-за пандемии коронавируса практически нет сомнений в невозможности провести чемпионат мира 2020 года в Швейцарии. При этом вариант с переносом турнира не рассматривается.

— В данный момент мы оцениваем ситуацию вместе со страховыми компаниями и властями Швейцарии, мы ведь понимаем, что необходимо выполнять контрактные обязательства, — цитирует Фазеля РИА «Новости». — Очень скоро примем решение. Могу точно сказать, что мы не будем переносить чемпионат мира, как это сделал УЕФА с Евро-2020. Переносить чемпионат точно не будем из Швейцарии, потому что проблема коронавируса есть везде, смысла переносить турнир нет. У меня практически нет сомнений в том, что мы не сможем провести чемпионат в Швейцарии, это очень грустно. Будем говорить с властями Швейцарии об отмене чемпионата мира, к сожалению.

Чемпионат мира-2020 запланирован к проведению 8-24 мая в Цюрихе и Лозанне.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 194 873 человек. Умерших — 7865, выздоровевших — 80 840. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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