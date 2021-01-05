Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель ответил на вопрос о проведении взрослого чемпионата мира-2021 в Белоруссии.

«IIHF использует все ресурсы, чтобы точно оценить ситуацию, происходящую в Белоруссии, — сказал Фазель. — Мы провели много собраний. Нам нужно прилететь в Белоруссию, чтобы обсудить политическую ситуацию и ситуацию с коронавирусом с правительством страны. У нас еще есть время. Мы готовимся к поездке в Белоруссию. В конце января у нас будет заседание, на котором мы примем окончательное решение».

Ранее швейцарское издание Watson сообщило, что ИИХФ приняло решение о переносе матчей турнира из Минска и в настоящее время активно ищет замену столице Белоруссии. Есть вариант, что чемпионат мира пройдет только в Риге. Также возможно, что матчи вместе со столицей Латвии примут Прага или Братислава.

Чемпионат мира должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге.

(Михаил Скрыль)