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Фазель низко оценил шансы на проведение чемпионата мира со зрителями

18:20
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Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что шансы на проведение чемпионата мира по хоккею в Латвии со зрителями очень малы из-за эпидемиологической ситуации.

«Какова возможность проведения чемпионата мира со зрителями? Она очень мала, — сказал Фазель ТАСС. — В данный момент эпидемиологическая ситуация в стране не очень хорошая. Но мы бы хотели надеяться на лучшее».

В среду в Риге состоялось очередное заседание оргкомитета чемпионата мира. 28 апреля премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в эфире местного телеканала заявил, что не видит возможности провести чемпионат мира в присутствии зрителей.

Турнир пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11266609

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