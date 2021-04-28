Фазель низко оценил шансы на проведение чемпионата мира со зрителями
18:20
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что шансы на проведение чемпионата мира по хоккею в Латвии со зрителями очень малы из-за эпидемиологической ситуации.
«Какова возможность проведения чемпионата мира со зрителями? Она очень мала, — сказал Фазель ТАСС. — В данный момент эпидемиологическая ситуация в стране не очень хорошая. Но мы бы хотели надеяться на лучшее».
В среду в Риге состоялось очередное заседание оргкомитета чемпионата мира. 28 апреля премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в эфире местного телеканала заявил, что не видит возможности провести чемпионат мира в присутствии зрителей.
Турнир пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.
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