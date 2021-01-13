Фазель назвал два альтернативных варианта проведения ЧМ-2021

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что у ИИХФ есть два альтернативных варианта проведения чемпионата мира-2021.

«Основным вариантом проведения турнира остаются Минск и Рига. Но сейчас мы должны передать Совету ИИХФ как можно больше информации, чтобы принять правильное решение. Какие еще варианты есть? Мы получили предложение от Дании и ведем переговоры со Словакией», — цитирует Фазеля официальный сайт ИИХФ.

Вчера Фазель побывал в Минске, где встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который заверил функционера, что страна готова принять турнир.

Сам Фазель ранее неоднократно сообщал, что официально никакого решения еще нет. Оно будет принято после встречи с Лукашенко, где обсудят вопросы нестабильной общественно-политической ситуации в стране и борьбы с коронавирусом.

Чемпионат мира по хоккею-2021 запланировано провести в мае в Минске и Риге.