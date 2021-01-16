Фазель назвал чудом проведение чемпионата мира по хоккею в Белоруссии

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель оценил шансы Белоруссии сохранить право принятия чемпионата мира по хоккею 2021 года. По его словам, это будет сделать сложно. Ранее Фазель подчеркнул, что ЧМ не будет отменен.

«Очень сложно, очень сложно. Я фактически могу сказать, что должно произойти чудо. Мы не будем принимать столь важное решение на эмоциях. Мне нужен отдых. Генеральный секретарь ИИХФ Хорст должен проанализировать ситуацию на предмет плана В, — сказал Фазель в интервью sportschau.

Напомним, что проведение турнира в Белоруссии находится под вопросом из-за сложной политической обстановки и пандемии коронавирса. На встрече Фазеля с президентом Республики Александром Лукашенко оба руководителя обсудили возможные проблемы. Глава государства уверил, что страна способная безопасно принять чемпионат мира.

Чемпионат мира по хоккею-2021 пройдет 21 мая — 6 июня. На данный момент его проведение запланировано в Минске (Белоруссия) и Риге (Латвия).