Фазель намерен обсудить с Лукашенко подготовку к чемпионату мира

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель сообщил, что встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в январе 2021 года, чтобы обсудить подготовку к предстоящему чемпионату мира.

«Я приеду в Белоруссию после Рождества. Это будет после 7 января. Визит запланирован, и он состоится, на 100 процентов в этом уверен, — цитирует «РИА Новости» Фазеля. — Я встречусь с Александром Лукашенко, и мы обсудим складывающуюся ситуацию, будем делать все возможное, чтобы чемпионат мира состоялся в Минске. Для этого приложим все усилия».

Ранее швейцарское издание Watson сообщило, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение о переносе из Белоруссии чемпионата мира-2021 года. Планировалось, что матчи турнира примут Минск (Белоруссия) и Рига (Латвия).

Источник указывает, что уже начался поиск вариантов альтернативного места проведения чемпионата. Рассматривается вариант, при котором весь турнир пройдет в Латвии, но в Риге есть только одна арена вместимостью не менее 10 тысяч зрителей.