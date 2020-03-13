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Чемпионат мира

Фазель 16 марта встретится с министром спорта Швейцарии по вопросу проведения ЧМ

22:37
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Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель в понедельник, 16 марта, встретится с министром спорта Швейцарии, чтобы обсудить вопрос организации чемпионата мира.

— Швейцарское правительство приняло решение изменить максимальное количество людей, которые могут присутствовать на мероприятиях, с 1 тысячи до 100. В понедельник у меня будет встреча с министром спорта Швейцарии, и я посмотрю, как они собираются решать эту ситуацию, — сказал Фазель в интервью ТАСС. — Мы изучаем, какой может быть ситуация в последующие дни, и мы в контакте с теми, кто работает над этим. Сегодня мы отменили четыре чемпионата мира во втором и третьем дивизионах в ЮАР, Люксембурге, Исландии и Хорватии.

Думаю, финальное решение будет в середине апреля. Я думаю, что ситуация с эпидемией изменится, мы это все мониторим. Никто не знает, какой ситуация будет за неделю, две, три до старта чемпионата. Мы продолжаем работать над организацией турнира, все трудно.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7976617

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