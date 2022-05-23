Фанаты критикуют Канаду за поражение от Дании: «Тупой эгоистичный хоккей»

Фанаты раскритиковали Канаду за поражение от Дании на чемпионате мира

Сборная Канады проиграла команде Дании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею со счетом 2:3.

Датская сборная одержала первую победу над Канадой в рамках чемпионатов мира в истории.

Канадские болельщики не скрывали в комментариях своих негативных эмоций после такого сенсационного результата.

Expy: «Стыдоба».

Elvs: «У Канады гораздо более мастеровитая команда. Вопрос только в самоотдаче. Точнее, в ее отсутствие».

The Real Guy Lafleur: «Дания нас полностью переиграла. И нечего пенять на неудачу».

Bounces R Way: «Канада получила то, что заслуживала. Тупой эгоистичный хоккей. Соперник же играл здорово».

BruinLVGA: «Конечно, нормально начали играть только в последние пять минут. Но было уже позднова-то».