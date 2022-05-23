Фанаты критикуют Канаду за поражение от Дании: «Тупой эгоистичный хоккей»
Фанаты раскритиковали Канаду за поражение от Дании на чемпионате мира
Сборная Канады проиграла команде Дании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею со счетом 2:3.
Датская сборная одержала первую победу над Канадой в рамках чемпионатов мира в истории.
Канадские болельщики не скрывали в комментариях своих негативных эмоций после такого сенсационного результата.
Expy: «Стыдоба».
Elvs: «У Канады гораздо более мастеровитая команда. Вопрос только в самоотдаче. Точнее, в ее отсутствие».
The Real Guy Lafleur: «Дания нас полностью переиграла. И нечего пенять на неудачу».
Bounces R Way: «Канада получила то, что заслуживала. Тупой эгоистичный хоккей. Соперник же играл здорово».
BruinLVGA: «Конечно, нормально начали играть только в последние пять минут. Но было уже позднова-то».
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