Expressen: ЧМ-2021 могут отдать Канаде

Обозреватель шведского издания Магнус Нюстрем заявил, что ИИХФ может делегировать Канаде право провести чемпионат мира по хоккею-2021.

— Внешний мир резко отреагировал на победу Лукашенко на августовских выборах, — написал Нюстрем. — Президент Франции потребовал его отставки, Великобритания и Канада ввели санкции, есть вероятность, что Канада получит право провести ЧМ-2021 вместо Белоруссии.

В Швеции по этому поводу пока тихо, президент хоккейной ассоциации Андерс Ларссон не хочет говорить о бойкоте или изменении места проведения турнира, но отмечает, что спорт и политику нельзя смешивать. Один из немногих протестующих политиков Швеции — Карлин Эрнлунд из правоцентристской партии, но теперь к нему присоединились либералы Фредрик Мальм и Карин Карлсбро. Они написали письмо в ИИХФ, в котором заявили, что в Белоруссии невозможно проводить чемпионат мира. Карлсбро выступила с подобной инициативой в европарламенте, организовав сбор подписей с требованием изменить место проведения чемпионата. Мальм направил запрос министру спорта Швеции, чтобы получить ответ на вопрос о том, как правительство относится к проведению ЧМ в Минске.

ЧМ-2021 должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге.