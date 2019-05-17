Евгений Малкин: "Я не давал согласия играть с Овечкиным, меня заставил тренер"

Нападающий сборной России Евгений Малкин рассказал о его отношении к игре в одной тройке с Александром Овечкиным.

– Он (Овечкин) уже дал интервью по этому поводу – я полностью согласен, – заявил Малкин. – Меня заставил тренер, я свое согласие не давал (улыбается). (Игорь Еронко)

Александр Овечкин – о Малкине: "Женя согласился сыграть со мной в одном звене"

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