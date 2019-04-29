Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин заявил, что сразу согласился приехать в сборную России на чемпионат мира-2019. Турнир пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.

– Согласился сразу. У меня нет никаких травм, а сезон закончился супербыстро, - сказал Малкин. - Не хотелось долго отдыхать, ведь я должен помочь сборной. Мне нравится играть с ребятами – в команде своя атмосфера: юмор, шутки в раздевалке – скучаю по этому всему в Америке, поэтому не мог упустить такую возможность. Ну, и конечно, когда вылетаешь в первом раунде плей-офф, и до начала сезона целых четыре месяца, не хочется их все проводить на пляже. Поэтому я с удовольствием согласился и сразу же прилетел. (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Малкина – скоро в "СЭ"

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