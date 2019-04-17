Евгений Малкин: "Давно не играл за сборную. Буду ждать звонка"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин заявил, что готов поехать на чемпионат мира в составе сборной России. Хоккеист признался, что давно не выступал за национальную сборную.

Ночью "Питтсбург" проиграл "Айлендерс" со счетом 1:3 и выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли уже в первом раунде.

– У меня давно не было такого долгого межсезонья в НХЛ, – цитирует "Матч ТВ" Малкина. – Последние года четыре, если не больше. Если позовут на чемпионат мира – конечно, поеду. Травм нет. Хочется еще поиграть в хоккей. Давно не играл за сборную. Буду ждать звонка. Посмотрим…