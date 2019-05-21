Евгений Кузнецов: "Ревную ли я к Малкину из-за гола Овечкина? Вы гоните что ли?"

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов поделился мнением о матче со Швецией (7:4) на чемпионате мира.

- Чем серьезнее соперник, тем серьезнее играет сборная России?

- Хотелось бы в это верить, но счет 6:1 сыграл с нами злую шутку. Тяжело выходить. Вроде, хочется и в атаке поиграть, и об обороне думаешь. Пропустили не очень хорошие голы, думаю, Вася (Василевский – Прим. "СЭ") переживает по этому поводу. Парень нас тащит, нужно было чуть повнимательнее сыграть.

- Были в курсе счета в параллельном матче Канада – США?

- Да нет. Нам какая разница? Я больше люблю думать о своей игре

- В четвертьфинале больше хотели сыграть с немцами, нежели с американцами?

- Это матчи на вылет, тут уже без разницы, с кем играть.

- Овечкин сегодня забросил с передачи Малкина. Не ревнуете?

- У меня-то? Да вы что, гоните что ли? (смеется). Я, наоборот, рад. Люди столько обсуждают... Игра показывает, что ребята выходят на лед и делают результат.

- Все говорят, что у Швеции лучшая оборона в мире. Сборная России это опровергла?

- До сегодняшнего дня только мы пропустили три шайбы, больше никто. Нельзя судить, кто лучший, а кто нет. Каждая игра складывается по-разному. У тебя могут быть лучшие защитники в мире, но если нападающие не помогают, играть тяжело.

- Капризов самый счастливый сегодня?

- Думаю, да. Если бы он еще мне на пустые отдал, я бы тоже был счастливый.

- Не учили шведов играть на вбрасывании?

- Нет, это Шева (спецкор "СЭ" Алексей Шевченко) сделал из этого историю. Просто парень проигрывал и проигрывал, я не пытался его научить. По-дружески подсказал, это нормально. Что ни скажешь, все постоянно коверкают.

- Со шведскими центрами было посложнее?

- Да, ну они же лучшие в лиге, как и защитники. (Алена Гребенькова)

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