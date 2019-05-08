Нападающий сборной России Евгений Кузнецов рассказал о том, как на команде отразились два проигрыша на заключительном этапе Евротура от Швеции (4:6) и Финляндии (1:3).

– После двух поражений на последнем этапе Евротуре были сделаны какие-то выводы?

– Да, третья игра с чехами это показала. Мы намного лучше выполнили установку тренеров, было меньше потерь. В обороне играли всей пятеркой, помогали друг другу. Это был для нас важный матч. Если бы проиграли в третий раз подряд, то настроение в команде оказалось бы другим. Так широко улыбаться уже было бы нельзя.

– За счет чего у вашего звена пошла игра фактически с листа?

– Я уже об этом сказал раньше. Бывают игры, когда у кого-то все идет, а а других – нет. Мы создавали моменты и завершали их. Остальные ребята тоже полностью отдавались и бились. Не бывает такого, чтобы каждую игры одним звеном забивали по три-четыре шайбы.

– Следили за составами других топ-команд, от кого ждать главной угрозы?

– Все они примерно равны. Понятно, что на бумаге это выглядит немного не так. Но иногда выйдешь на игру, чувствуешь себя не очень, пропустишь одну-две и потом уже не отыграться. Нужно включаться с первого же вбрасывания. Что касается составов, то у многих команд они хорошие. Каждый год такое происходит.

– Но в последние годы только Канада и Швеция выигрывают.

– Значит, надо тянуться за ними и не стесняться никогда учиться у других сборных. Не копировать, а что-то брать у них. Хоккей же развивается. Для нас самое важное – навязывать свою игру.

– Специалисты говорят, что у сборной России возникают проблемы, когда ей навязывают жесткую игру в обороне и средней зоне.

– Всегда сложно приходиться против команд, умеющих обороняться. Надо соблюдать дисциплину, ждать свои моменты и завершать их. Необходимо подчищать свой пятак и не давать добивать. (Евгений Белоусов)

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