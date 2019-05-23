Евгений Кузнецов: "Пенять на судейство - удел слабых"

Форвард сборной России Евгений Кузнецов после матча с США (4:3) в четвертьфинале чемпионата мира отметил, что ему без разницы, с кем играть в полуфинале. По словам форварда, счет не соответствует игре.

- Нужно было забивать больше, когда были моменты, - заявил Кузнецов. - Довольно-таки хорошо в обороне сыграли. Не нужно было третий гол пропускать, и при 4:3 была нервная концовка. Соперник хорошо действовал.

- Как устранить неровность игры, когда один период - за вами, другой - за соперником?

- Счет не соответствует игре. Нужно было играть от момента и забивать при 4:2.

- Кого хотите в полуфинале?

- По барабану. Надо думать о своей игре и настраиваться. Нет слабых соперников. Надо самим играть хорошо и правильно.

- Овечкин сильно переживает, что не получается?

- Все стараются и на команду работают. Вы тоже стараетесь. Будет момент - забьет обязательно. Все важные голы забьет еще - сто процентов.

- Судейство было американское?

- Вообще на судейство тяжело пенять, это удел слабых. Здесь немного по-другому судят, чем мы привыкли. (Алена Гребенькова)

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