Нападающий сборной России Евгений Кузнецов рассказал о том, за счет чего команда может добиться успеха на стартующем 10 мая в Словакии чемпионате мира.

– Ожидания от турнира у меня самые положительные. Большая честь играть за свою страну. Не раз уже говорил, что сюда никого не заставляют приезжать. Сам в сборную отправляешь с большим желанием. Главное – играть друг за дружку и понимать, что перед нами поставлена большая задача. Не бывает, чтобы за день все начало получаться. Это кропотливая работа. Самое важное – быть одним целым.

– Сборная России уже пять лет не выигрывала золото.

– Давления в связи с этим нет. Только ответственность. Сегодня уже говорилось о том, что многое зависит от того, как играет сборная. Олимпиада это показала. Помню, когда шведы выиграли и Олимпиаду, и чемпионат мира. Это хорошая планка для нашей сборной.

– Вы уже успели перестроиться после НХЛ?

– Классический вопрос. Ха-ха. Конечно. В сборную приезжаешь с большими эмоциями. Русская речь в раздевалке, музыка. Все родное. Это настраивает на позитивный лад. Даже если есть усталость, то она быстро уходит.

– У сборной России собран такой звездный состав, что Ковальчук выходит только в четвертом звене. Не будет ли это проблемой?

– У нас нет деления на первое и четвертые звенья. Четыре тройки. Неправильно разделять команду на звезд и не звезд. Были примеры, когда у нас и посильнее сборные приезжали на чемпионаты мира. Например, в Питере в 2000 году. Тогда ничего не получилось. Кто-то сейчас будет забивать, кто-то ловить на себя шайбы в меньшинстве. Конечно, каждому хочется отличиться. Забить в овертайме, стать героем. Но есть и те, кто забивать не будет. Надо правильно к этому относиться и поменьше читать прессу, поскольку все ждут, что мы будем забивать по 20 голов, делать хет-трики. Если же что-то не получается, то и от обороны можно сыграть. Хорошая команда славится тем, что у нее любое звено может матч вытащить. В этом залог успеха. (Евгений Белоусов)

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