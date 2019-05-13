Евгений Кузнецов: "Мы не думаем о личных голах, передачах"

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов рассказал о победном матче против Чехии на чемпионате мира (3:0).

– Все забывают, что мы второй день подряд играем, а чехи были свежие, – сказал Кузнецов. – То начало, которое мы выдали – неплохое. Были моменты, когда мы прессовали соперника и за счет этого контролировали игру. У чехов, конечно, тоже моменты были. В целом, я считаю, что мы справились с тем, за что все переживали больше всего – сыграли там на ноль. Мы не думаем о личных голах, передачах. Наверное, это главная характеристика для нашей команды. В первую очередь – мы работаем от печки. Самое главное – реализовывать моменты общими усилиями.

– То есть, вы с Александром Овечкиным не переживаете, что пока у вас получается не очень?

– Я вообще никогда за свое очко не переживаю, говорил же (смеется). Гол, пас – без разницы. Для меня главное, что мы победили 3:0. Будут моменты, когда придут и голы и передачи. Не нужно думать об этом. Мы не бежим за голами сломя голову, оставляя в защите одного или двух защитников на растерзание сопернику. Мы играем правильно – за команду, и это основное, за что нам нужно цепляться.

– С Якубом Враной пересекались здесь? Удалось что-то обсудить?

– После игры только. Понятно, что он расстроился: 0:3 проиграли. Особо нечего обсуждать сейчас. Но, думаю, мы еще увидимся.

– У вашей тройки постоянно меняют партнеров. Что не получается?

– Я думаю, у нас все получается. (Алена Гребенькова)

Чемпионат мира по хоккею-2019: новости, обзоры, статистика // турнирные таблицы групп и команды ЧМ-2019 // календарь и результаты игр, расписание онлайн-трансляций // сборная России: состав и статистика // прямые видеотрансляции матчей сборной России