Евгений Кузнецов: "Как уже говорил, я за свое очко никогда не переживаю"

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов подвел итоги матча с Чехией (3:0) на чемпионате мира-2019.

– Мы с Овечкиным не набираем очков? Как я уже говорил, я за свое очко никогда не переживаю: гол, пас – без разницы, – сказал Кузнецов. – Главное, что победили 3:0. Это самое важное. Мы все играем на командный результат – не бежим за голами сломя голову. (Алена Гребенькова)

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