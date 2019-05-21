Евгений Дадонов: "Удивительного в поражении Швеции от Чехии ничего нет"

Нападающий сборной России Евгений Дадонов ​отметил, что команда серьезно готовится к матчу чемпионата мира против Швеции, несмотря на поражение шведов от Чехии на старте турнира. Игра состоится 21 мая в 21.15 по московскому времени.

– Удивительного в поражении шведов ничего нет – чехи тоже хорошо играют на этом турнире, и нам победа над ними далась нелегко, – цитируют "Известия" Дадонова. – Так что будем готовиться к предстоящему матчу и стараться играть на победу. Тренеры нам покажут, как действовать, а мы сделаем все, чтобы исполнить это на льду.

Лично я не думаю ни о чем касательно четвертьфинала и возможных переездов. Концентрируюсь только на следующей игре со Швецией. Настраиваемся на победу, а дальше будь что будет. Смысла переживать из-за четвертьфинала пока нет.

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