Евгений Дадонов о спасении Овечкина в матче с Латвией и игре с Швейцарией

Нападающий сборной России Евгений Дадонов после матча со Швейцарией (3:0) на чемпионате мира-2019 отметил большую заслугу вратаря Александра Георгиева в победе.
- Швейцария оказалась одним из самых серьезных соперников на групповом этапе, но вы снова сыграли идеально.
- Идеально, наверное, не бывает. Забили мы сегодня - хорошо. Но наш вратарь при этом невероятно выглядел. В победе есть его большая заслуга.
- Какие были сегодня сложности?
- Швейцария - хорошая, быстрая команда. Соперник заставил нас несколько раз удалиться. Четыре минуты подряд в меньшинстве пришлось очень тяжело.
- Первые десять минут матча в исполнении сборной России стали чем-то невероятным. Такое превосходство связано только с настроем?
- После первых смен видел, что мы по броскам в створ вели 6-0, но в хоккее надо использовать свои моменты.
- Следующий матч со шведами. Хоть одну игру с их участием здесь видели?
- Нет, не видел ни одной. У нас свои дела, ха-ха.
- Из словацкой прессы мы и узнаем, что за дела. Пивные.
- Не мы первые, не мы последние.
- Уже думаете о том, что надо обязательно занять первое место, чтобы в четвертьфинале попасть на немцев?
- Я не знаю, на кого мы будем попадать. Но хочется выигрывать в каждом матче.
- Как угостили Овечкина за то, что он в одном из прошлых матчей поймал, стоя на скамейке, поймал шайбу, летевшую вам в лицо?
- А чтобы случилось, если она попала бы в меня?
- Было бы больно.
- Обычный момент. На месте Овечкина любой бы так сделал. (Алексей Шевченко)
Чемпионат мира по хоккею – 2019: новости, обзоры, команды, статистика //
Сборная России по хоккею: расписание и результаты матчей, состав и статистика //
Где смотреть видеотрансляции матчей сборной России на ЧМ-2019