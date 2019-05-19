Евгений Дадонов о спасении Овечкина в матче с Латвией и игре с Швейцарией

Нападающий сборной России Евгений Дадонов после матча со Швейцарией (3:0) на чемпионате мира-2019 отметил большую заслугу вратаря Александра Георгиева в победе.

- Швейцария оказалась одним из самых серьезных соперников на групповом этапе, но вы снова сыграли идеально.

- Идеально, наверное, не бывает. Забили мы сегодня - хорошо. Но наш вратарь при этом невероятно выглядел. В победе есть его большая заслуга.

- Какие были сегодня сложности?

- Швейцария - хорошая, быстрая команда. Соперник заставил нас несколько раз удалиться. Четыре минуты подряд в меньшинстве пришлось очень тяжело.

- Первые десять минут матча в исполнении сборной России стали чем-то невероятным. Такое превосходство связано только с настроем?

- После первых смен видел, что мы по броскам в створ вели 6-0, но в хоккее надо использовать свои моменты.

- Следующий матч со шведами. Хоть одну игру с их участием здесь видели?

- Нет, не видел ни одной. У нас свои дела, ха-ха.

- Из словацкой прессы мы и узнаем, что за дела. Пивные.

- Не мы первые, не мы последние.

- Уже думаете о том, что надо обязательно занять первое место, чтобы в четвертьфинале попасть на немцев?

- Я не знаю, на кого мы будем попадать. Но хочется выигрывать в каждом матче.

- Как угостили Овечкина за то, что он в одном из прошлых матчей поймал, стоя на скамейке, поймал шайбу, летевшую вам в лицо?

- А чтобы случилось, если она попала бы в меня?

- Было бы больно.

- Обычный момент. На месте Овечкина любой бы так сделал. (Алексей Шевченко)

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