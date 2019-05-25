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20:56 | Хоккей — Чемпионат мира

"Если команда проиграла, нужно обязательно всех облить грязью". Жена Овечкина - о поражении сборной России от Финляндии

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Анастасия Шубская, жена форварда сборной России Александра Овечкина, в своем Инстаграме опубликовала пост, посвященный поражению национальной команды от Финляндии в 1/2 финала чемпионата мира-2019 (0:1).

Самая большая разница между болельщиками российской сборной (не все) и болельщиками клубов НХЛ, это то, что для российских болельщиков, если команда проиграла, нужно обязательно всех облить грязью, тогда когда болельщики клубов поддерживают свою команду и любимых игроков при любых результатах. Нужно гордиться нашими соотечественниками, которые являются кумирами миллионов людей по всему миру и служат примером для молодого поколения!!! Нужно уметь достойно принимать поражение и ценить труд других людей! Всем добра! Удачи ребятам завтра, - написала Шубская.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самая большая разница между болельщиками российской сборной( не всех🙏🏻) и болельщиками клубов нхл, это то, что для российских болельщиков , если команда проиграла, нужно обязательно всех облить грязью, тогда когда болельщики клубов, поддерживают свою команду и любимых игроков при любых результатах😉 нужно гордиться нашими соотечественниками которые являются кумирами миллионов людей по всему миру и служат примером для молодого поколения!!! Нужно уметь достойно принимать поражение и ценить труд других людей! Всем добра🙌🏽удачи ребятам завтра🙏🏻#iihfworlds

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)

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