"Если команда проиграла, нужно обязательно всех облить грязью". Жена Овечкина - о поражении сборной России от Финляндии

Анастасия Шубская, жена форварда сборной России Александра Овечкина, в своем Инстаграме опубликовала пост, посвященный поражению национальной команды от Финляндии в 1/2 финала чемпионата мира-2019 (0:1).

- Самая большая разница между болельщиками российской сборной (не все) и болельщиками клубов НХЛ, это то, что для российских болельщиков, если команда проиграла, нужно обязательно всех облить грязью, тогда когда болельщики клубов поддерживают свою команду и любимых игроков при любых результатах. Нужно гордиться нашими соотечественниками, которые являются кумирами миллионов людей по всему миру и служат примером для молодого поколения!!! Нужно уметь достойно принимать поражение и ценить труд других людей! Всем добра! Удачи ребятам завтра, - написала Шубская.

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