Эркка Вестерлунд: "Посмотрим, сможет ли Россия сыграть как единая команда и в этом превзойти финнов"

Главный тренер сборной Финляндии на Олимпиадах в Турине и Сочи Эркка Вестерлунд, тренировавший также "Йокерит" и "Салават Юлаев", в интервью "СЭ" отметил, что финнам будет тяжело в полуфинальном матче чемпионата мира против России.

– Финляндии будет очень тяжело, – считает Вестерлунд. – Ситуация такая же, как против шведов, даже сложнее, потому что ваши игроки значительно лучше. Посмотрим, сможет ли Россия сыграть как единая команда и в этом превзойти финнов.

– Выход в четвертьфинал стал крупной неожиданностью. Вы согласны с коллегой Ханну Аравиртой, что финская команда способная сотворить вторую сенсацию за три дня. И если да – что для этого нужно?

– Это вполне возможно. Естественно, на бумаге финны значительно слабее, поэтому ничего на них не давит. Против Швеции мы просто лучше действовали, кропотливее работали, катались больше, оборонялись и атаковали всей пятеркой. Именно также нужно сыграть завтра. Сейчас в команде 18 дебютантов чемпионатов мира, мотивация у них зашкаливает, эти парни по-настоящему голодны до игр и побед! (Евгений Белоусов)

Матч 1/2 финала чемпионата мира между сборными России и Финляндии пройдет в Братиславе в субботу, 25 мая. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры Россия – Финляндия. Начало – 16.15 (время московское). Также будет доступна видеотрансляция полуфинала ЧМ-2019 Россия – Финляндия в прямом эфире Первого канала.

Полностью интервью Вестерлунда

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