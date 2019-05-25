Эркка Вестерлунд готов вернуться в КХЛ

Главный тренер сборной Финляндии на Олимпиадах в Турине и Сочи Эркка Вестерлунд, тренировавший также "Йокерит" и "Салават Юлаев", в интервью "СЭ" признался, что готов вернуться в КХЛ​.

– Чемпионат мира скоро закончится и межсезонье все ближе. Вам предлагали вернуться в КХЛ?

– Нет, пока ничего не было, но я открыт для предложений. Мне действительно понравилось работать в России. Мы делали шаг за шагом, и я многому там научился. Постоянно следил за "Салаватом" в прошлом сезоне, потому что состав практически сохранился и на следующий год уже есть интересные игроки.

– Во время чемпионата мира "Салават" подписал Сакари Маннинена. Получится у него стать первым центром и сыграться с Хартикайненом и Умарком?

– У Сакари отличное катание, он очень активен и прекрасно впишется в первую тройку в Уфе. (Евгений Белоусов)

Матч 1/2 финала чемпионата мира между сборными России и Финляндии пройдет в Братиславе в субботу, 25 мая. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры Россия – Финляндия. Начало – 16.15 (время московское). Также будет доступна видеотрансляция полуфинала ЧМ-2019 Россия – Финляндия в прямом эфире Первого канала.

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