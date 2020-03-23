«Эпидемия коронавируса оставила неизгладимый след на мировом хоккейном сезоне». Фазель написал открытое письмо

Президент ИИХФ Рене Фазель написал открытое письмо, в котором объяснил причины отмены чемпионат мира-2020, который должен был пройти в Швейцарии.

— Из-за мировой пандемии коронавируса совет ИИХФ принял решение отменить мировое первенство, — приводит слова заявления пресс-служба организации. — Это суровая реальность. Эпидемия коронавируса оставила неизгладимый след на мировом хоккейном сезоне. ИИХФ пришлось отменить все турниры в эти сложные для всех времена.

В ближайшие недели совет ИИХФ постарается определить, какое влияние на организацию оказала эта ситуация. Итоги будут подведены на ежегодном конгрессе в Цюрихе, который пока тоже отложен на неопределенную дату.

Пока я могу только пожелать нашей большой хоккейной семье здоровья. Мы будем продолжать работать и поддерживать друг друга в эти сложные времена.